Sorry! TechCrunch.CN is no longer in operation.

Please visit TechCrunch.com to keep up with the latest startup and tech news.

亲爱的读者:

谢谢您的访问。很遗憾通知您,TechCrunch 中文版(TechCrunch.CN)已终止运营。

请移步TechCrunch 英文版(TechCrunch.com)获取最新的全球创业创新资讯。

TechCrunch 再次感谢您一如既往的支持。



TechCrunch 团队

2019年12月30日